NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag bei 37,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 263,992 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (13,21 USD), wäre die Investition nun 3 487,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65,13 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich jüngst auf 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at