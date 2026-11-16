Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Integra LifeSciences-Investition 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 39,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, befänden sich nun 2,559 Integra LifeSciences-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 14,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,85 USD wert. Das entspricht einem Minus von 63,15 Prozent.

Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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