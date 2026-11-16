Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Integra LifeSciences-Investition
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 39,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, befänden sich nun 2,559 Integra LifeSciences-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 14,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,85 USD wert. Das entspricht einem Minus von 63,15 Prozent.
Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|13,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.