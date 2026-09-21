NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38,72 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,826 Integra LifeSciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 393,08 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Anteils am 18.09.2026 auf 15,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60,69 Prozent.

Der Marktwert von Integra LifeSciences betrug jüngst 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at