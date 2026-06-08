Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Investmentbeispiel
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.06.2021 wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,529 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Papiere wären am 05.06.2026 246,84 USD wert, da der Schlussstand 16,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,32 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich jüngst auf 1,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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