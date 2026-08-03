Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Performance unter der Lupe
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 70,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,416 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 16,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 76,42 Prozent.
Der Marktwert von Integra LifeSciences betrug jüngst 1,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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