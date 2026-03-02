NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Integra LifeSciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,849 Integra LifeSciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (11,38 USD), wäre die Investition nun 4 903,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,97 Prozent eingebüßt.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 887,83 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at