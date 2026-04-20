Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Integra LifeSciences-Investment im Blick 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Integra LifeSciences-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,029 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers auf 11,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66,26 Prozent.

Am Markt war Integra LifeSciences jüngst 868,09 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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