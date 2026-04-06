Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Rentable Integra LifeSciences-Anlage?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren angefallen
Am 06.04.2023 wurde die Integra LifeSciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,428 Integra LifeSciences-Papiere. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 02.04.2026 166,09 USD wert, da der Schlussstand 9,53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,39 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Integra LifeSciences eine Börsenbewertung in Höhe von 745,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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