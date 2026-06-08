Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Rentable Intel-Anlage? 08.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Intel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intel-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 313,578 Intel-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31 097,52 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 210,98 Prozent erhöht.

Insgesamt war Intel zuletzt 499,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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