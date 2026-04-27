Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Performance im Blick 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Intel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.04.2023 wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 29,86 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 334,896 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 642,33 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 24.04.2026 auf 82,54 USD belief. Mit einer Performance von +176,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Intel-Wert an der Börse wurde auf 414,82 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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