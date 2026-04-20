Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Frühe Anlage
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Intel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,826 Intel-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 618,59 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 17.04.2026 auf 68,50 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 3 618,59 USD, was einer positiven Performance von 261,86 Prozent entspricht.
Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 344,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Handel: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
17.04.26
|Nach kräftigen Kursgewinnen: Wie viel ist bei der Intel-Aktie noch drin? (finanzen.at)
|
16.04.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Ende der Rekordserie der Intel-Aktie? So steht es um die Rally (finanzen.at)
|
14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)