Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Frühe Anlage 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Intel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Intel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,826 Intel-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 618,59 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 17.04.2026 auf 68,50 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 3 618,59 USD, was einer positiven Performance von 261,86 Prozent entspricht.

Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 344,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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