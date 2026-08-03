Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Intel-Investment? 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.08.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 34,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,197 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 90,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 633,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +163,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 454,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten