NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intel-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.08.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 34,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,197 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 90,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 633,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +163,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 454,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at