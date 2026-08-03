Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Profitables Intel-Investment?
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.08.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Intel-Papier bei 34,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,197 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2026 auf 90,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 633,58 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +163,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 454,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
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