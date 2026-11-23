Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Frühe Anlage
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intel-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, hätte er nun 284,091 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intel-Papiers auf 51,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 568,18 USD wert. Das entspricht einem Plus von 45,68 Prozent.
Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 270,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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