NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Intel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intel-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315,557 Intel-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 45,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 443,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,43 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 229,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at