Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Investment im Blick
|
16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Intel-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 315,557 Intel-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 45,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 443,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,43 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 229,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Intel shareholder claims board gave US an equity stake to avoid Trump’s social media attacks (Financial Times)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)