Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Performance unter der Lupe
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 27,56 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 36,284 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 428,88 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 02.01.2026 auf 39,38 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 42,89 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 187,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26