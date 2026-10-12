Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Anlage unter der Lupe
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Intel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Intel-Aktie betrug an diesem Tag 36,84 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Intel-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,444 Intel-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 420,20 USD, da sich der Wert eines Intel-Anteils am 09.10.2026 auf 104,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 184,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 551,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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