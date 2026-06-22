Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Anlage
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Intel-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,572 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intel-Papiers auf 133,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 096,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 309,63 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 671,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
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