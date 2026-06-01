NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Intel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.06.2021 wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intel-Anteile bei 56,89 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,578 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Intel-Papiers auf 114,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 015,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101,58 Prozent.

Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 573,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at