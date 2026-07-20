Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Intel-Investition im Blick 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie gebracht.

Das Intel-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Intel-Papiers betrug an diesem Tag 33,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Intel-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,670 Intel-Aktien. Die gehaltenen Intel-Aktien wären am 17.07.2026 28 480,67 USD wert, da der Schlussstand 95,04 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 184,81 Prozent gesteigert.

Intel war somit zuletzt am Markt 476,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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