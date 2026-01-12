NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Intel-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intel-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,24 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,829 Intel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 555,60 USD wert. Mit einer Performance von -14,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 226,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at