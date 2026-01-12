NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren gekostet

Intel Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intel-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,24 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187,829 Intel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 555,60 USD wert. Mit einer Performance von -14,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 226,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
