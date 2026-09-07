NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Intel-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,083 Intel-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 391,18 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 04.09.2026 auf 95,80 USD belief. Damit wäre die Investition 291,18 Prozent mehr wert.

Intel war somit zuletzt am Markt 503,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at