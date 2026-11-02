NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intel gewesen.

Das Intel-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Intel-Aktie letztlich bei 39,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 250,063 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intel-Anteile wären am 30.10.2026 16 444,11 USD wert, da der Schlussstand 65,76 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,44 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 348,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at