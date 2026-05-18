Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Anlage unter der Lupe
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor einem Jahr verdient
Intel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Intel-Papier bei 21,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 461,681 Intel-Papiere. Die gehaltenen Intel-Anteile wären am 15.05.2026 50 216,99 USD wert, da der Schlussstand 108,77 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 402,17 Prozent vermehrt.
Intel wurde am Markt mit 547,43 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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