Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Frühe Anlage
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,67 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 15,957 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 43,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 692,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,72 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 217,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
09.03.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|NVIDIA-Aktie: Greift der Chip-Gigant Intel mit einer Laptop-Offensive im ersten Halbjahr an? (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|39,11
|4,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.