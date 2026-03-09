Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

Frühe Anlage 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Intel gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62,67 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 15,957 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 43,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 692,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,72 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 217,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

17.02.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 39,11 4,66% Intel Corp.

