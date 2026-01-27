NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Inter Parfums-Papier an diesem Tag 62,61 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,597 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,99 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 26.01.2026 auf 98,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at