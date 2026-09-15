NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 31,65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,160 Inter Parfums-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 354,03 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 14.09.2026 auf 112,05 USD belief. Mit einer Performance von +254,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Inter Parfums wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at