NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Inter Parfums-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Inter Parfums-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Inter Parfums-Papier bei 69,27 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Inter Parfums-Papier investiert hätte, hätte er nun 144,363 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 092,25 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 23.03.2026 auf 90,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,92 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at