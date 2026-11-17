So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,82 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,193 Inter Parfums-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (134,31 USD), wäre das Investment nun 160,24 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 160,24 USD, was einer positiven Performance von 60,24 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at