Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Lohnendes Inter Parfums-Investment?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,82 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,193 Inter Parfums-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (134,31 USD), wäre das Investment nun 160,24 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 160,24 USD, was einer positiven Performance von 60,24 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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