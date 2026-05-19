NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inter Parfums gewesen.

Inter Parfums-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 74,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Inter Parfums-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,410 Inter Parfums-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 171,52 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 18.05.2026 auf 87,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,15 Prozent vermehrt.

Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at