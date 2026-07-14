NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Inter Parfums-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 69,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,443 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170,95 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 13.07.2026 auf 118,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,95 Prozent angewachsen.

Alle Inter Parfums-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at