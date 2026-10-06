NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78,96 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Inter Parfums-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,266 Inter Parfums-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 144,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 44,07 Prozent.

Der Inter Parfums-Wert an der Börse wurde auf 3,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at