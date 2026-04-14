NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Inter Parfums-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Inter Parfums-Aktie bei 147,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,013 Inter Parfums-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (95,49 USD), wäre die Investition nun 6 494,59 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 2,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at