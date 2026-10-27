Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Lohnendes Inter Parfums-Investment?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 123,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Inter Parfums-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,807 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,05 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 26.10.2026 auf 115,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,95 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 3,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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