NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Inter Parfums-Investment gewesen.

Am 10.02.2025 wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 135,31 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Inter Parfums-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,904 Inter Parfums-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 7 394,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,06 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich jüngst auf 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at