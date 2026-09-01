Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Langfristige Anlage
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren angefallen
Die Inter Parfums-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Inter Parfums-Anteile an diesem Tag 140,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Inter Parfums-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,106 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 834,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,56 Prozent eingebüßt.
Inter Parfums erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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