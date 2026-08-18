InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|InterDigital-Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das InterDigital-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 68,97 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,450 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 348,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 505,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 405,13 Prozent angewachsen.
InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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