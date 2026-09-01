NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 85,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 116,360 InterDigital-Aktien im Depot. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 31.08.2026 38 984,18 USD wert, da der Schlussstand 335,03 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 289,84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at