NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 74,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,339 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 294,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 393,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +293,72 Prozent.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at