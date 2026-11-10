InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Profitables InterDigital-Investment?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 74,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,339 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterDigital-Papiers auf 294,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 393,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +293,72 Prozent.
Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 7,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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