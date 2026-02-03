NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem InterDigital-Papier statt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 43,95 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterDigital-Aktie investiert, befänden sich nun 227,531 InterDigital-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Anteile wären am 02.02.2026 74 944,25 USD wert, da der Schlussstand 329,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 649,44 Prozent erhöht.

Der Marktwert von InterDigital betrug jüngst 8,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at