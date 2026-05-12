InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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Rentabler InterDigital-Einstieg? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das InterDigital-Papier an diesem Tag 82,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,067 InterDigital-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 252,99 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 11.05.2026 auf 269,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +225,30 Prozent.

InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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