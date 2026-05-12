InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Rentabler InterDigital-Einstieg?
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das InterDigital-Papier an diesem Tag 82,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,067 InterDigital-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 252,99 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 11.05.2026 auf 269,58 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +225,30 Prozent.
InterDigital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShs
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: InterDigital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)