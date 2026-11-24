InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Frühe Investition
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 99,91 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 100,090 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 26 431,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 264,08 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 164,31 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 6,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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