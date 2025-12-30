NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterDigital von vor 5 Jahren eingebracht

InterDigital Aktie
Vor 5 Jahren wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 60,84 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,437 InterDigital-Papiere. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 29.12.2025 5 428,34 USD wert, da der Schlussstand 330,26 USD betrug. Damit wäre die Investition 442,83 Prozent mehr wert.
InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
