NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterDigital-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die InterDigital-Aktie bei 72,59 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 137,760 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 49 360,79 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 16.03.2026 auf 358,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 393,61 Prozent angezogen.

InterDigital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at