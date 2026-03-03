NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in InterDigital eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das InterDigital-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,883 InterDigital-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 378,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 613,29 Prozent.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at