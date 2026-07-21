InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Lukratives InterDigital-Investment?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die InterDigital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 176,025 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 45 446,22 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 20.07.2026 auf 258,18 USD belief. Damit wäre die Investition 354,46 Prozent mehr wert.
InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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