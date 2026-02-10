InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

Performance unter der Lupe 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der InterDigital-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 207,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,483 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 181,89 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 09.02.2026 auf 376,60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 81,89 Prozent.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 9,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

