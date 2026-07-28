NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen InterDigital-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die InterDigital-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das InterDigital-Papier an diesem Tag 222,11 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 0,450 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der InterDigital-Aktie auf 259,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,73 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at