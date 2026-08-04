NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterDigital-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit InterDigital-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die InterDigital-Anteile bei 85,86 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,647 InterDigital-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 601,56 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Papiers am 03.08.2026 auf 309,23 USD belief. Das entspricht einem Plus von 260,16 Prozent.

Alle InterDigital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at