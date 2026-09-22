InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Rentables InterDigital-Investment?
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22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterDigital von vor einem Jahr gekostet
Am 22.09.2025 wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 346,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,861 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 9 428,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 326,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete InterDigital eine Marktkapitalisierung von 8,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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