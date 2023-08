NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen InterDigital-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie Anlegern gebracht.

InterDigital-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterDigital-Anteile an diesem Tag 80,80 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 123,762 InterDigital-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Anteile wären am 14.08.2023 10 474,01 USD wert, da der Schlussstand 84,63 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +4,74 Prozent.

InterDigital wurde am Markt mit 2,25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at